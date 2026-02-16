Kultur
Pastorspar bygger ”herrgård” på 30 kvadrat i SVT:s Husdrömmar
"Vi tycker att vi har jättemycket plats", säger William och Sara Lovemo om sitt flyttbara minihus där trebarnsfamiljen bor.
SVT;s "Husdrömmar" har följt pastorsparet William och Sara Lovemos resa med att skapa herrgårdsinspirerande attefallshus.
Roland Davidsson
Sara och William Lovemo praktiserar compact living med sina tre barn i ett egenritat attefallshus på 30 kvadratmeter. I SVT:s Husdrömmar får tittarna följa parets arbete med det herrgårdsinspirerade lilla huset.