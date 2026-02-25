Kultur
”Tre år innan vi kom till Kenya sa Gud till mig att börja skriva musik på swahili”
Stort reportage med svenska sångerskan Julia Willkander, 43, som missionerar för tiotusentals på scen i Östafrika – och har blivit ett fenomen bland unga på Tiktok
Sedan fem år tillbaka bor sångerskan Julia Willkander och hela hennes familj i Kilgoris i Kenya, där de arbetar med SOS Adventures festivaler.
Privat
Som barn turnerade Julia Willkander med sina föräldrar och syskon runt om i Norden. I dag vill hon ge sina egna barn en liknande uppväxt. Men i stället för svenska kapell hålls turnéerna på jättearenor i Östafrika. Själv har också Julia blivit något av ett Tiktok-fenomen bland swahilitalande ungdomar.