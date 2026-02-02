Kan inte Jesus berätta för mig hur jag ska kunna ställa allt till rätta för min familj?

"Och så lyckas den gestalta hur nåd, tröst och verklig kontakt kan kännas – mitt i det skeva" skriver Evelina Lundkvist om boken "Den minsta av mina bröder". Kateryna Hliznitsova

Den minsta av mina bröder Författare: Maria Björkman

Maria Björkman Förlag: Kaunitz-Olsson

Genre: Skönlitteratur

Trovärdiga barnskildringar har en alldeles särskild förmåga att beröra mig. Kanske för att de tydligt kan spegla och omfamna egna gömda eller tillfälligt glömda erfarenheter. Det gör den här berättelsen.

I boken Den minsta av mina bröder får vi följa nioåriga Marta som lever med sina föräldrar och två yngre bröder. Det är tidigt 80-tal i Sverige och familjen är "Jehåååvas". Det är i alla fall så det heter i Martas klasskamraters munnar. I den här komplexa religiösa sekteristiska kontexten går Martas familj igenom en svår kris. Efter en graviditet med komplikationer visar det sig vid födseln att lillebror är död. Sorgen briserar och familjens vardag rinner ut i en röra.

”Nästa morgon får pappa upp mamma ur sängen. När jag kommer ner i köket står hon där. Hon verkar ha glömt vad hon ska göra. Hon har på sig samma tunika som innan hon åkte till sjukhuset. Den hänger lösare över magen nu. Den har en fläck mitt fram. Jag vågar inte krama henne.”

Vilken underbar debutroman Maria Björkman har skrivit! Den är uppslukande och jag glömmer ofta bort att Marta och hennes familj inte finns. Författarens språk är både återhållet och uppmärksamt. Varje kapitel är en väl avvägd filmscen som bit för bit låter oss lära känna Martas inre och yttre värld. På insidan ett rättrådigt barn som känner sig vuxen för att hon verkligen fattat hur världen hänger ihop. I den yttre världen alla bröder, systrar och det tunga allvaret inför att gå på den sanna trons väg. Men överallt syns också sprickorna och frågorna som gnager i Marta.

Hur ska jag bli en bättre människa så att jag kan klara förföljelsen? Varför förstår inte alla vuxna hur de ska leva efter reglerna? Var är mamma och pappa när jag behöver dem? Kan inte Jesus berätta för mig hur jag ska kunna ställa allt till rätta för min familj?

Den minsta av mina bröder är insiktsfull och öm. Genom boken görs personer från en ofta illa omtyckt religiös grupp, mänskliga. Och så lyckas den gestalta hur nåd, tröst och verklig kontakt kan kännas – mitt i det skeva.