Peter Stormare har under senare tid mest blivit känd för sina roller i Hollywood-filmer. Men han har också gjort en rad stora roller, bland annat i Shakespeares Hamlet och Kung Lear. Nu gör han come-back hemma i Sverige i musikalen "Jesus Christ Superstar" där han gör rollen som kung Herodes.

Han berättar att den klassiska rockmusikalen av radarparet Andrew Lloyd Webber och Tim Rice gjorde intryck på honom redan när han var ung.

"Jag var religiös"

– Jag såg originaluppsättningen på Palace Theatre i London. Minns inte om jag var där på skolresa eller med mina föräldrar. Jag var religiös, det har jag varit hela tiden, men det blev inte legalt att säga det förrän George Harrison sjöng "My sweet Lord" och The Byrds gjorde "Jesus is just alright".

Om sin egen tro säger Stormare att han i dag "är sitt eget tempel".

– Som ung var jag mycket i Filadelfiakyrkan för där hade de elorglar, gitarrer och trummor. Svenska kyrkan var ju urtrist, den gick jag ur i protest när jag blev 18. Tron finns som en grundsten i mig. Men så har jag ju spelat djävulen i filmen "Constantine". Då får man fråga sig själv om lov.

Sjunger - och regisserar

Viktoria Tocca är producent för kommande sommars uppsättning av "Jesus Christ Superstar" på Dalhalla. Det var hon som övertalade Peter Stormare att tacka ja till rollen som Herodes. Jesus spelas av Linus Wahlgren, och uppsättningen beskrivs som ett mellanting mellan konsert och musikal. Regissör är Georg Malvius. Peter Stormares roll är inte stor - han sjunger "King Herod´s song" i mitten av musikalen och har en kort stund på scen.

– Jag regisserar mig själv, mina två gester, skämtar han i Aftonbladet.

