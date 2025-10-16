History Bluff Betyg: 4 av 5

Ålder: Från 7 år

Antal spelare: 2-6

2-6

Speltid: 20 minuter

Förlag: GothenBoard

Genre: Sällskapsspel

I History Bluff (Historiebluff) beger du dig ut på en tidsresa genom historien och försöker lista ut i vilken tid du har hamnat – eller lura dina medresenärer. Spelet består av en stor kortlek med olika historiska händelser, där framsidan beskriver händelsen och baksidan årtalet det inträffade.

När det är din tur drar du ett tidskort och gissar när det inträffade, i förhållande till de kort som redan ligger i tidslinjen på bordet. Eller så kan du bluffa och hoppas att du får med dig någon av de andra spelarna i din felaktiga gissning. Om du har rätt eller lurar andra att gissa fel får du poäng. Efter 15 spelade kort är spelet över – och den tidsresenär som samlat flest poäng vinner.

History Bluff påminner om klassiska svenska sällskapsspelet När då då?, och ännu mer om internationella spelet TimeLine. Historiekunskap ökar chanserna att vinna, och det blir svårare och svårare att gissa rätt ju längre spelet går, då fler årtalskort redan finns på bordet.

Men History Bluff är mer interaktivt än sina föregångare. Alla spelare gissar på varje kort, och du kan aldrig vara säker på om spelarna före dig försöker gissa rätt eller försöker lura dig. Av den anledningen är det bäst med många spelare, men är ni fyra till sex personer och gillar att försöka lura varandra är det ett riktigt trevligt spel. Det finns också några varianter som ger mer omväxling efter de första partierna, och kort och illustrationer håller hög kvalitet.