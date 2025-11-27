Hitster Music Bingo: mer tempo, mindre charm

Hitster Music Bingo tar det populära Hitster-konceptet och bygger vidare med ett ”bingofierat” upplägg: bingobrickor att fylla i, tidtagning som styr rundorna och till och med en discokula som markerar olika spellägen.

På pappret är det en rolig och festlig utveckling av originalspelet, och mycket fungerar bra i praktiken. Tempot är högt, glädjen i igenkänningen finns kvar och bingoformatet ger en extra tävlingsnerv som gör att alla runt bordet snabbt blir engagerade.

I Hitster Music Bingo finns mindre utrymme för det där härliga ’vänta nu, jag vet ju vad artisten heter!’

Hitster Music Bingo Betyg: 3,5 av 5

Ålder: Från 16 år

Antal spelare: 2–10

Speltid: 30 minuter

Förlag: Jumbo/Asmodee Nordics

Genre: Partyspel

Samtidigt är det just mängden nya moment som drar ner helheten. Med så mycket att hålla reda på – brickor, tid, effekter och regler – hamnar man lätt längre bort från det som vi tyckte var charmigt i originalet: att få lyssna på bra musik och gräva i minnet efter rätt årtal eller placering. I Hitster Music Bingo finns mindre utrymme för det där härliga ”vänta nu, jag vet ju vad artisten heter!” eftersom spelet pressar fram snabbhet snarare än eftertanke.

Trots detta är det fortfarande ett kul och välgjort spel, särskilt för grupper som gillar högre tempo. En underhållande men något spretig variant av Hitster.

För den som vill känna sig extra julig finns också expansionen Hitster Christmas, men den kräver att du är en riktig jul-junkie för att komma till sin rätt – ingen av oss visste ens att det finns över 150 jullåtar …

