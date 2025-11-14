Leksaksjakt som roar de minsta spelarna

Kurragömma i leksaksaffären Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 3 år

Från 3 år Antal spelare: 2-4

2-4 Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Tactic

Tactic Genre: Barnspel

Kurragömma i leksaksaffären börjar med att ni får pussla ihop spelplanen – en aktivitet i sig själv för en treåring. Därefter gäller det att vara snabb och uppmärksam för att ta hem segern.

På din tur drar du ett kort med en bild på en leksak. Nu ska alla spelare försöka hitta och peka på båda ställena på spelplanen där leksaken finns. Den som är först får ta en liten träleksak och lägga i sin leksakslåda – först till fyra leksaker vinner.

För barn mellan 3 och 5 år är ’Kurragömma i leksaksaffären’ en rolig spelupplevelse.

Det går att lägga till ett extra moment till spelet, där en vuxen först gömmer fem brickor med leksaker i rummet och deltagarna ska leta rätt på dem innan man börjar spela.

Spelet är fint illustrerat i en stil som passar målgruppen. Miniatyrleksakerna i trä som fungerar som poäng är av hög kvalitet.

Det är svårt att göra spel till små barn som inte blir enformiga för större barn och vuxna. Min treåring tycker om spelet, men för hennes storasyster är det redan för simpelt – och om hon spelar fullt ut kommer hon alltid att vinna vilket gör lillasyster ledsen. Men för barn mellan 3 och 5 år är Kurragömma i leksaksaffären en rolig spelupplevelse.