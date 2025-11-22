Kultur | Kulturessä

Efter högerpopulistiske debattören Tommy Robinsons march i London skrev protestantiska och katolska kyrkor ett gemensamt öppet brev där de tog avstånd från demonstrationens koppling till kristendom.

Magnus Malm:
Högerkristna rörelser försöker kidnappa kyrkans ”varumärke”

Kristen tro är både attackerad och ihjälkramad från politiskt håll – Magnus Sundell frågar sig vad som är värst 

Publicerad

Vad innebär ordet ”kristen”? Frågan kan besvaras från en mängd olika håll. Vi kan ge vår personliga uppfattning, hänvisa till hur ordet har använts genom historien, belysa med teologiska resonemang, citera bibelord och så vidare. Ett mindre vanligt sätt att närma sig frågan är utifrån marknadens varumärkesfilosofi.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

polarisering kultur magnus malm kulturessäer trump

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning