Efter högerpopulistiske debattören Tommy Robinsons march i London skrev protestantiska och katolska kyrkor ett gemensamt öppet brev där de tog avstånd från demonstrationens koppling till kristendom. Joanna Chan

Vad innebär ordet ”kristen”? Frågan kan besvaras från en mängd olika håll. Vi kan ge vår personliga uppfattning, hänvisa till hur ordet har använts genom historien, belysa med teologiska resonemang, citera bibelord och så vidare. Ett mindre vanligt sätt att närma sig frågan är utifrån marknadens varumärkesfilosofi.