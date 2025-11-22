Kultur | Kulturessä
Efter högerpopulistiske debattören Tommy Robinsons march i London skrev protestantiska och katolska kyrkor ett gemensamt öppet brev där de tog avstånd från demonstrationens koppling till kristendom.
Joanna Chan
Magnus Malm:
Högerkristna rörelser försöker kidnappa kyrkans ”varumärke”
Kristen tro är både attackerad och ihjälkramad från politiskt håll – Magnus Sundell frågar sig vad som är värst
Vad innebär ordet ”kristen”? Frågan kan besvaras från en
mängd olika håll. Vi kan ge vår personliga uppfattning, hänvisa till hur ordet
har använts genom historien, belysa med teologiska resonemang, citera bibelord
och så vidare. Ett mindre vanligt sätt att närma sig frågan är utifrån
marknadens varumärkesfilosofi.