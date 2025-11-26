Kultur

AI-lovsång toppar listorna i USA: Delar den kristna musikbranchen

"AI har inte den helige Ande i sig" • "Jag kommer inte att stötta detta”.

Lovsången Find Your Rest är skapad av Artificiell intelligens under namnet "Solomon Ray", en fiktiv artist med det AI-genererade ansikte som syns i bilden.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

En listetta på Billboard och två sånger som rusar på Itunes delar den kristna musikbranschen. För musiken står en artist som kallar sig Solomon Ray, men det är i själva verket ett täcknamn för musik som skapats med hjälp av Artificiell intelligens, eller AI som det kallas i dagligt tal.

