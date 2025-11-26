Kultur
AI-lovsång toppar listorna i USA: Delar den kristna musikbranchen
"AI har inte den helige Ande i sig" • "Jag kommer inte att stötta detta”.
Lovsången Find Your Rest är skapad av Artificiell intelligens under namnet "Solomon Ray", en fiktiv artist med det AI-genererade ansikte som syns i bilden.
Skärmbild
En listetta på Billboard och två sånger som rusar på Itunes delar den kristna musikbranschen. För musiken står en artist som kallar sig Solomon Ray, men det är i själva verket ett täcknamn för musik som skapats med hjälp av Artificiell intelligens, eller AI som det kallas i dagligt tal.