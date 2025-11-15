Kultur

TV: Idolerna om tron som hjälper inför tävlingen: ”Lägger allt i Guds händer”

TV • Dagen på plats i Filadelfia Stockholm inför kvällens tävling • Nicolina-Mercedes Brandström, Love Backlund, och Tuva Råwall ber till Gud innan de går upp på Idolscenen.

Love Backlund, Tuva Råwall och Nicolina-Mercedes Brandström i Idol 2025.
Pågår det en Jesustrend även i årets Idolsäsong? Dagen åkte till Idolarenan i Filadelfiakyrkan i Stockholm och samtalade om tro och artisteri med bland andra Nicolina-Mercedes Brandström, Love Backlund, och Tuva Råwall.

