Kultur
TV: Idolerna om tron som hjälper inför tävlingen: ”Lägger allt i Guds händer”
TV • Dagen på plats i Filadelfia Stockholm inför kvällens tävling • Nicolina-Mercedes Brandström, Love Backlund, och Tuva Råwall ber till Gud innan de går upp på Idolscenen.
Love Backlund, Tuva Råwall och Nicolina-Mercedes Brandström i Idol 2025.
Jakob Dahlström/TV4
Pågår det en Jesustrend även i årets Idolsäsong? Dagen åkte till Idolarenan i Filadelfiakyrkan i Stockholm och samtalade om tro och artisteri med bland andra Nicolina-Mercedes Brandström, Love Backlund, och Tuva Råwall.