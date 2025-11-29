”Man kommer inte ifrån att duktiga flickor ofta är missnöjda med sig själva”, skriver Emmy Stiernblad i sin essä. Andrej Lišakov

I skolan fick du ångest om du inte fick högsta betyg, på jobbet är du den som bakar fika, och samlar in till presenter. Du bryter inte mot regler, skippar aldrig att skanna något i snabbkassan. Du mäter din tid under varje löprunda. Du tar inte för mycket plats, och du drar aldrig skämt på någon annans bekostnad.