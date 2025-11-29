Kultur | Kulturessä
”Man kommer inte ifrån att duktiga flickor ofta är missnöjda med sig själva”, skriver Emmy Stiernblad i sin essä.
Andrej Lišakov
Emmy Stiernblad:
Jag blir galen på alla ”duktiga flickor”
De arbetar mer än vad någon kräver, och sedan blir de martyrer över att "ingen annan sliter som de."
I skolan fick du ångest om du inte fick högsta betyg, på
jobbet är du den som bakar fika, och samlar in till presenter. Du bryter inte mot
regler, skippar aldrig att skanna något i snabbkassan. Du mäter din tid under
varje löprunda. Du tar inte för mycket plats, och du drar aldrig skämt på någon
annans bekostnad.