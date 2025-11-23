Kultur
Matinfluencern: Jag ångrar att jag försökte tona ner min tro
Mayka Gulo, 42, hoppades få göra fler reklamsamarbeten genom att ta bort korstecken och bibelord från Instagram. Nu ångrar hon sig: ”Det är Jesus som gäller”.
Mayka Gulo, matinfluencer, vill vara tydlig med sin kristna tro, igen.
Rickard L Eriksson
Matinfluencern Mayka Gulo har över 120 000 följare på sitt Instagramkonto där hon delar med sig av recept från det syrianska/assyriska köket. För två månader sedan gjorde hon ett inlägg där hon förklarade att hon ville tona ner sin kristna tro, och blev chockad över reaktionerna.