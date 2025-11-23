Kultur

Matinfluencern: Jag ångrar att jag försökte tona ner min tro

Mayka Gulo, 42, hoppades få göra fler reklamsamarbeten genom att ta bort korstecken och bibelord från Instagram. Nu ångrar hon sig: ”Det är Jesus som gäller”.

Mayka Gulo, matinfluencer, vill vara tydlig med sin kristna tro, igen.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Matinfluencern Mayka Gulo har över 120 000 följare på sitt Instagramkonto där hon delar med sig av recept från det syrianska/assyriska köket. För två månader sedan gjorde hon ett inlägg där hon förklarade att hon ville tona ner sin kristna tro, och blev chockad över reaktionerna.

