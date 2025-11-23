”Vi behöver fler andaktsböcker som denna”

Ett år för den älskade Författare: Daniel Viklund

I andaktsboken Ett år för den älskade av Frälsningsofficern Daniel Viklund utgår alla andakter från Johannesevangeliet. Dagens recensent Daniel Ringdahl är lyrisk och skriver: ”Tag och läs!”

Det är en lysande idé: 365 andakter över en enda bibelbok! Det är en sådan andaktsbok som frälsningsofficeren Daniel Viklund har skrivit över Johannesevangeliet, Ett år för den älskade. Vers för vers, cirka en till fem verser i taget, tar han läsaren igenom hela boken. ”Människan lever inte bara av bröd”, sa Jesus, ”utan av varje ord som utgår från Guds mun”. Just genom att Viklund låter oss stanna i evangeliet hela året uppstår det snart något meditativt över läsningen som för tankarna just till att Guds ord är vårt djupaste behov, vår verkliga mat.

Många andaktsböcker har nackdelen att verserna känns så slumpmässigt valda. Det saknas sammanhang för dem – även om de individuella andakterna kan vara utmärkta – och därför leds inte läsaren djupare in i Bibeln. Den bästa andaktsbok jag har stött på är Bo Giertzs som utgår från kyrkoåret, men det är ett minst lika bra grepp att låta hela andaktsboken utgå från en enda bibelbok.

Andakterna är korta utan att vara ytliga. Viklund har något att säga med varje andakt och han förmedlar det kärnfullt. Ibland blir andakterna små bibelstudier. Ibland använder Viklund enkla illustrationer ur vardagslivet eller sin livshistoria som på ett fint sätt framhäver poängen. Det korta formatet gör att han lite nu och då hoppar över själva bibelutläggningen för att gå direkt på tillämpningen. Det är bokens största svaghet, men tillämpningarna är alltid träffande, bibelförankrade och personliga – och rätt ofta ger de även värdefull bakgrundskunskap.

Varje andakt följs av en sångstrof eller dikt och stycket avslutas med en bön. Sångerna är hämtade ur den breda kristna sångtraditionen och är väldigt väl valda för att fördjupa andaktens budskap, och Viklund visar på så vis hur fint sången och Skriften kan komplettera varandra. Boken är dessutom en vacker produkt som man gärna låter ligga framme.

Viklund förklarar bibelordet med förtroende för dess kraft och auktoritet. Det finns en tydlig medvetenhet om vår hjälplöshet inför Gud i vår synd och bortvändhet. Viklund är evangeliskt frigörande med att det bara är tron på Jesus, Frälsaren, som kan rädda en människa till den eviga gemenskapen med Gud. Ibland kunde Viklund tydligare framhäva skillnaden mellan vad Gud i sin helighet kräver av oss, och vad han i sin nåd i Kristus ger oss, men över hela årets läsning framkommer det tillräckligt klart.

När Johannes Döparen såg Jesus komma gående riktade han lärjungarnas blickar mot Jesus, bort från sig själv. I sina andakter gör Viklund samma sak, riktar läsarens blick mot Jesus, och uppmanar oss att sätta vår tro till Guds Lamm, som tar bort världens synd. Bokens titel, Ett år för den älskade, anspelar på att evangelisten Johannes talade om sig själv som den lärjunge Jesus älskade, men det gäller också varje lärjunge som vill följa Jesus.

Du och jag är lärjungen som Jesus älskar så mycket att Gud gav världen sin ende son. Viklund har alltså skrivit en bok för den älskade, för den som vill älskas av Jesus och lyda honom, som låter oss vandra genom Johannesevangeliet över ett helt år. Det finns alldeles för få andaktsböcker som låter Guds ord komma till tals som i Viklunds bok. Det är underbart. Vi behöver fler andaktsböcker som denna. ”Tolle lege” – tag och läs!