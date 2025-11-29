Kultur | Krönika

För varje ljus som tänds i adventsljusstaken ökar stressen över hur fort tiden går och hur mycket som fortfarande ska hinnas med. Bilden är delvis redigerad med hjälp av AI. Danny Lines

Malina Abrahamsson:

När blev advent en stressad transportsträcka fram till jul?

Som vuxen händer det aldrig att jag sitter stilla och begrundar en ljuslåga på det där sättet som den där stunden i skolbänken. Jag har sällan stannat upp över huvud taget för att fundera över vad adventstiden betyder.