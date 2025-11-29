Kultur | Krönika
För varje ljus som tänds i adventsljusstaken ökar stressen över hur fort tiden går och hur mycket som fortfarande ska hinnas med. Bilden är delvis redigerad med hjälp av AI.
Danny Lines
Malina Abrahamsson:
När blev advent en stressad transportsträcka fram till jul?
Som vuxen händer det aldrig att jag sitter stilla och begrundar en ljuslåga på det där sättet som den där stunden i skolbänken. Jag har sällan stannat upp över huvud taget för att fundera över vad adventstiden betyder.
Jag minns inte så mycket från min lågstadietid. Det mesta har bleknat vid det här laget. Men det finns några tillfällen som jag på ett ögonblick kan frammana i mitt inre.