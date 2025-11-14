Lärorikt men lite krångligt om kroppen

Lär dig mer om vår fantastiska kropp Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: Från 7 år

Från 7 år Antal spelare: 2–5

2–5 Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Tactic

Tactic Genre: Barnspel

I Lär dig om vår fantastiska kropp tävlar ni om vem som först blir färdig läkare. På din tur snurrar du på pilen och förflyttar dig runt på människokroppen. Du får en fråga eller en fysisk utmaning om den kroppsdel du har hamnat på. Klarar du frågan eller utmaningen får du ta ett steg framåt på läkarbanan.

Spelplanen är mycket pedagogisk och har fina färger och bilder. Som spelare blir vi sugna på att lära oss mer om kroppen. Reglerna är dock lite krångliga, särskilt hur man skulle placera ut frågekorten på spelplanen.

För att spela Lär dig om vår fantastiska kropp bör alla spelare vara läskunniga och även ha viss kunskap om människokroppen. Därför känns den rekommenderade lägsta åldersgränsen på sju år lite låg.

Allt som allt är det ett lärorikt spel som gör dig nyfiken på hur vår kropp fungerar.