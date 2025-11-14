Minne och mys i Katten på taket

Katten på taket Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: Från 5 år

Från 5 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Peliko

Peliko Genre: Barnspel

I ett höghus med 16 fönsterbrickor bor fyra katter med fyra olika färger på gardinerna. På ena sidan av brickan syns katten, på den andra syns gardinen. Varje katt finns med de fyra olika gardinerna.

Spelet börjar med att de 16 fönsterbrickorna slumpmässigt läggs ut i huset, med antingen katten eller gardinen uppåt. På din tur tar du en pollett från en hög vid huset. Varje pollett visar en unik kombination av katt och gardinfärg. Nu gäller det att hitta just den kombinationen av gardin och katt i huset genom att vända på en bricka i taget. Om du vänder upp fel får nästa spelare försöka, men om du hittar rätt bricka tar du polletten som en poäng. Spelet tar slut när alla polletter gått åt och den med flest vinner.

Katten på taket är ett enkelt och snabbt spel från 5 år med fina illustrationer. Det gäller att ha bra minne om man ska få polletterna och det är en mysig stund med barnen.

Katten på taket fick guldtärningen som Årets barnspel 2025.