Prisbelönta filmen ”Hind Rajab – rösten från Gaza” bygger på ett verkligt nödsamtal från en sexårig flicka i Gaza. "Oupphörligt fängslande och helt hjärtskärande", skriver Dagens recensent Magnus Sundell.

Vi måste orka lyssna till sexåriga flickan Hind Rajabs röst

Magnus Sundell har sett prisade ”Hind Rajab – rösten från Gaza”

Magnus Sundell
Magnus Sundell Filmrecensent
Den prisbelönta filmen Hind Rajab – rösten från Gaza är baserad på en omtalad händelse då Röda Halvmånens center fick ett nödsamtal från en sexårig flicka i Gaza. En starkt berörande film och en viktig berättelse från krigets fruktansvärda vardag.

gaza film och tv film kultur krig palestina israel-palestina-konflikten

