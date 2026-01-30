Kultur | Filmrecension
Prisbelönta filmen ”Hind Rajab – rösten från Gaza” bygger på ett verkligt nödsamtal från en sexårig flicka i Gaza. "Oupphörligt fängslande och helt hjärtskärande", skriver Dagens recensent Magnus Sundell.
Folkets Bio
Vi måste orka lyssna till sexåriga flickan Hind Rajabs röst
Magnus Sundell har sett prisade ”Hind Rajab – rösten från Gaza”
Den prisbelönta filmen Hind Rajab
– rösten från Gaza är baserad på en omtalad händelse då Röda Halvmånens center
fick ett nödsamtal från en sexårig flicka i Gaza. En starkt berörande film och en
viktig berättelse från krigets fruktansvärda vardag.