Livsstil

”Som pastor är det lätt att drabbas av en känsla av misslyckande”

Pastorn och psykoterapeuten Larsåke W Persson har skrivit en bok om sin far – baptistpastorn Sture Persson: ”Hans liv vara ingen framgångssaga”

”Emellanåt har jag skämts för att jag inte kunnat vara stolt över honom”, säger Larsåke W Persson om sin pappa.
Malina Abrahamsson Reporter
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Varje kristen lever i spänningen mellan att hoppas på Guds ingripande och inte alltid få se det ske. För en pastor blir kampen kanske ännu tydligare. I boken Utmaningar från en tid som flytt tecknar Larsåke W Persson sin pappas porträtt – en baptistpastor som ville vara trogen sin kallelse, men knäcktes längs vägen. 

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