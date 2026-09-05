Livsstil
”Som pastor är det lätt att drabbas av en känsla av misslyckande”
Pastorn och psykoterapeuten Larsåke W Persson har skrivit en bok om sin far – baptistpastorn Sture Persson: ”Hans liv vara ingen framgångssaga”
”Emellanåt har jag skämts för att jag inte kunnat vara stolt över honom”, säger Larsåke W Persson om sin pappa.
Malina Abrahamsson
Varje kristen lever i spänningen mellan att hoppas på Guds ingripande och inte alltid få se det ske. För en pastor blir kampen kanske ännu tydligare. I boken Utmaningar från en tid som flytt tecknar Larsåke W Persson sin pappas porträtt – en baptistpastor som ville vara trogen sin kallelse, men knäcktes längs vägen.