Livsstil
Att resa med barn på tåg genom Europa – så går det till
Tågälskaren Per-Johan Thörn Wistrand utforskar olika länder i sällskap med treåriga dottern Juni
Per-Johan Thörn Wistrand med dottern Juni, fem år, njuter av utsikten över spanska Málaga på sin tågresa genom Europa.
Per-Johan Thörn Wistrand
Att åka tåg riktigt långt med små barn – är det möjligt? Per-Johan Thörn Wistrand har rest på marken genom Europa många gånger, nu senast hem från södra Spanien med treåriga dottern. Här delar han med sig av sina erfarenheter.