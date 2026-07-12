Livsstil

Att resa med barn på tåg genom Europa – så går det till

Tågälskaren Per-Johan Thörn Wistrand utforskar olika länder i sällskap med treåriga dottern Juni

Per-Johan Thörn Wistrand med dottern Juni, fem år, njuter av utsikten över spanska Málaga på sin tågresa genom Europa.
Per-Johan Thörn Wistrand
Per-Johan Thörn Wistrand Frilansjournalist och recensent
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Att åka tåg riktigt långt med små barn – är det möjligt? Per-Johan Thörn Wistrand har rest på marken genom Europa många gånger, nu senast hem från södra Spanien med treåriga dottern. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

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