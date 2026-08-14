Livsstil

”Inför sista flytten tyckte vår son att vi förstört hans liv”

Mats och Maria Levander om att våga välja äventyret utomlands - både som familj och som par

Mats och Maria Levander har valt ett annorlunda liv där de under långa perioder bott och arbetat utomlands. Ett liv fyllt av både äventyr och utmaningar, konstaterar de själva.
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
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Maria och Mats Levander har arbetat som missionärer i Tanzania och i Mellanöstern samt drivit hotell på Zanzibar. För familjen har flyttandet mellan länder både inneburit utmaningar och välsignelser.

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