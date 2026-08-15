Livsstil | Krönika

"Ditt misslyckande står inte i vägen för Gud att älska eller använda dig, så låt inte det bli ett hinder. Ge ditt misslyckande till Gud och låt honom förvandla dig", skriver Julia Forsberg. Levi Meir Clancy

Julia Forsberg:

Sluta lägga hinder mellan människor och Jesus

"Släpp taget om människors hinder och följ honom som är livet"