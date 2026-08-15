Livsstil | Krönika
"Ditt misslyckande står inte i vägen för Gud att älska eller använda dig, så låt inte det bli ett hinder. Ge ditt misslyckande till Gud och låt honom förvandla dig", skriver Julia Forsberg.
Levi Meir Clancy
Julia Forsberg:
Sluta lägga hinder mellan människor och Jesus
"Släpp taget om människors hinder och följ honom som är livet"
Vad är en hycklare egentligen? En hycklare säger en sak, men lever ut ett annat budskap eller som Jesus säger ”De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem.” När de religiösa ledarna inte själva lever som de lär gör de livet svårt för de som lyssnar till dem, samtidigt som de vägrar hjälpa dem på riktigt.