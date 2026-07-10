Hjälp, allt låser sig så fort jag ska predika

"Jag överarbetar förberedelserna, men på söndagen spänner jag mig, blir stel", skriver en pastor till Britta Bolmenäs. Kane Reinholdtsen

Jag är pastor, är i min tredje tjänst. Jag predikar ofta och tycker det är intressant, men jag märker att jag inte lyckas förmedla det. Jag tycker det är svårt att fånga lyssnarna. De är inte med liksom. Det har blivit en ond cirkel. Jag överarbetar förberedelserna, men på söndagen spänner jag mig, blir stel. Gudstjänsten brukade vara veckans höjdpunkt. Nu får jag ont i magen bara av att tänka på den.