Livsstil
Familjen Armfield har alltid ett Jesusrum öppet
Kommuniteten Senapskornet firar 10-årsjubileum med fredsläger • Joshua Armfield: ”Det är en inbjudan att omvända sig”
Familjen Armfield som består av föräldrarna Joshua och Elisabeth och barnen Edith, Benjamin och Ruth utgör stommen i kommuniteten Senapskornet.
Privat
I tio år har kommunitet Senapskornet samlat människor som vill verka för gästfrihet, enkelhet och ickevåld. Nu firar de jubileum genom att bjuda in Försvarsmakten till minnesstund för krigsoffer.