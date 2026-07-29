Livsstil

Familjen Armfield har alltid ett Jesusrum öppet

Kommuniteten Senapskornet firar 10-årsjubileum med fredsläger • Joshua Armfield: ”Det är en inbjudan att omvända sig”

Familjen Armfield som består av föräldrarna Joshua och Elisabeth och barnen Edith, Benjamin och Ruth utgör stommen i kommuniteten Senapskornet.
Malina Abrahamsson Reporter
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I tio år har kommunitet Senapskornet samlat människor som vill verka för gästfrihet, enkelhet och ickevåld. Nu firar de jubileum genom att bjuda in Försvarsmakten till minnesstund för krigsoffer.

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