Livsstil

Deras andra sorg var mer ”förbjuden” än den första

Björn och Alexandra förlorade sin nyfödde son – kort därefter fick de en dotter med intellektuella och fysiska funktionshinder

Björn och Alexandra Strömvall, Norrköping, förlorade sonen Linus när han var nyfödd, och fick dottern Thea kort därefter med en grav funktionsnedsättning. Genom allt har de fått se Guds omsorg, och blivit starkare tillsammans.
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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I 28 år har Björn och Alexandra Strömvall varit gifta och tillsammans har de fått tre barn. Två av dem är ännu i livet. Deras stora sorg – att förlora sonen Linus – var på ett sätt lättare att hantera än den som skulle komma kort därefter. Men också i tider av sorg har Gud varit nära, menar de.

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