Livsstil | Krönika

Vilken väg ska jag vandra? Bilden är tagen av Lina Mattebo då hon gick och funderade på sitt liv under en resa till Abisko.

Julia Forsberg:
Stanna inte kvar där Gud möter dig, utan vandra vidare med honom

Hur många gånger har vi inte missat poängen när vi erfarit Guds tilltal i våra liv och i stället för att ge det vidare stannat kvar?

Publicerad

Jag skrattar alltid lite för mig själv när jag läser söndagens text. Det känns så komiskt att Petrus, Jakob och Johannes vill bygga hyddor till Jesus och profeterna, som att det var poängen med att de fick följa med!

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jesus krönikor livsstil livsstilskrönika

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning