Livsstil | Krönika

Vilken väg ska jag vandra? Bilden är tagen av Lina Mattebo då hon gick och funderade på sitt liv under en resa till Abisko. Lina Mattebo

Julia Forsberg:

Stanna inte kvar där Gud möter dig, utan vandra vidare med honom

Hur många gånger har vi inte missat poängen när vi erfarit Guds tilltal i våra liv och i stället för att ge det vidare stannat kvar?