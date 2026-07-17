Livsstil | Krönika
Vilken väg ska jag vandra? Bilden är tagen av Lina Mattebo då hon gick och funderade på sitt liv under en resa till Abisko.
Lina Mattebo
Julia Forsberg:
Stanna inte kvar där Gud möter dig, utan vandra vidare med honom
Hur många gånger har vi inte missat poängen när vi erfarit Guds tilltal i våra liv och i stället för att ge det vidare stannat kvar?
Jag skrattar alltid lite för mig själv när jag läser söndagens text. Det känns så komiskt att Petrus, Jakob och Johannes vill bygga hyddor till Jesus och profeterna, som att det var poängen med att de fick följa med!