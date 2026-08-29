Livsstil
”Guds tystnad gjorde att jag bestämde mig för att ta ett break”
”Tiktok-prästen” Johnny Stigesjö pausar sociala medier efter att ha känt ett behov av mer stillhet, bön och bibelläsning i sin vardag
Johnny Stigesjö, präst i Svenska kyrkan, är känd som ”Prästen Johnny” på Tiktok. Han väljer att ta en paus från plattformen för att ägna mer tid åt bön och bibelläsning.
Privat
På Tiktok är han känd som ”Prästen Johnny” som i direktsändning svarar på frågor om tro och kyrka. Nu meddelar han sina 20 000 följare att kontot pausas på obestämd tid. Kontakten med Gud behöver återupprättas, menar Johnny Stigesjö, 33.