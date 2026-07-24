Livsstil

Kenneth var 16 år när han slog fast: "Gud har sagt att du är min fru"

Makarna Kenneth och Anne Lillqvist har gått igenom förluster tillsammans, men vilar i att Gud har en plan framåt

Kenneth Lillqvist, 42, och hustrun Anne, 44, bor utanför Uppsala.
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Redan som 16-åring upplevde Kenneth Lillqvist ett tilltal från Gud om att Anne skulle bli hans fru. Men det var rakt ingenting hon tänkte gå med på! I dag har de varit gifta i tjugo år, och nyligen gått igenom flera förluster, men vilar i en fast förvissning om att Gud har allt i sin hand.

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