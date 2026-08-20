Sommarspecial: Nicolina och Jonatan Brandström

"Idol-Nico” och pappa Jonatan i ett samtal om livet efter Idol, att våga satsa på musiken och om hur det är att dela både scen och tro med sin pappa.

Fakta: Dagens människa Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

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Nicolina-Mercedes Brandström blev hela Sveriges ”Idol-Nico” – men bakom Idolresan finns en stark relation till pappa Jonatan, musiken och tron.

Under Gullbrannafestivalen mötte Dagens människa Nicolina och Jonatan Brandström i ett samtal om livet efter Idol, att våga satsa på musiken och om hur det är att dela både scen och tro med sin pappa. De pratade också om den starka responsen efter Idol och om vad som händer när drömmar plötsligt börjar bli verklighet.

Ett samtal med Nicolina och Jonatan Brandström – inspelat live på Gullbrannafestivalen.