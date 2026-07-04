Livsstil | Krönika

"Jesus sa 'ni är världens ljus'. Han sa inte 'ni är kyrkans ljus' eller 'ni är de kristnas ljus'", skriver Daniel Norrby i sin första bibelkrönika. Elijah Pilchard

Daniel Norrby:

Jesus sa inte ”ni är kyrkans ljus”

Vi som följer Jesus är världens ljus – kallade att lysa bland människor som inte har ett ljus