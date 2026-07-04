Livsstil | Krönika
"Jesus sa 'ni är världens ljus'. Han sa inte 'ni är kyrkans ljus' eller 'ni är de kristnas ljus'", skriver Daniel Norrby i sin första bibelkrönika.
Elijah Pilchard
Daniel Norrby:
Jesus sa inte ”ni är kyrkans ljus”
Vi som följer Jesus är världens ljus – kallade att lysa bland människor som inte har ett ljus
När jag läser veckans evangelietext fascineras jag av flera saker. Det första är det vi läser om i de första två verserna, Jesus hade börjat predika det var en stor skara människor som samlats. Det här var precis i början av Jesus offentliga tjänst. Han har precis börjat visa sin makt bland människor. Han har visat att han har makt över onda andar och att han kan hela de sjuka. Därför är människor så berörda och vill vara nära honom.