Livsstil | Krönika

"Det är inte säkert att det lättköpta, oreflekterade – att bara följa med strömmen, ger oss vad vi egentligen söker", skriver Liselotte J Andersson. Timon Studler

Liselotte J Andersson:

Det krävs klarsyn för att finna vägen

"Nu är människan inte ensam om att söka, det pågår ett sökande från andra hållet"