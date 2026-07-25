Livsstil | Krönika
"Det är inte säkert att det lättköpta, oreflekterade – att bara följa med strömmen, ger oss vad vi egentligen söker", skriver Liselotte J Andersson.
Timon Studler
Liselotte J Andersson:
Det krävs klarsyn för att finna vägen
"Nu är människan inte ensam om att söka, det pågår ett sökande från andra hållet"
Jesus kan vara rätt drastisk, som i det korta stycket från Bergspredikan. En vid port och en bred väg som ”leder till fördärvet”. En trång port och en smal väg som ”leder till livet”. Det blir så ”antingen eller”, inget utrymme för ”både och”. Till dels kan det handla om ett uttryckssätt, att tala i kontraster för att få fram en effekt. Inte helt ovanligt på Bibelns blad. Likväl, Jesus menar säkert vad han säger. Hur ska vi tolka hans ord?