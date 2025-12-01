Livsstil
”Vi har inte så långt kvar – man undrar över hur det kan se ut i himlen?”
Pingstväninnorna Inger Skärström och Febe Claesson firar båda 90 år – och nästan 70 år av vänskap utan gräl. Än i dag ringer de varje dag och pratar om allt från tankar av tvivel till snygga kläder.
Inger Skärström och Febe Claesson träffades på Nyhemsveckan för 68 år sedan och har varit vänner sedan dess.
Natanael Gindemo
Inger Skärström och Febe Claesson har varit bästa vänner i nästan 70 år. I november fyllde de båda 90. Nu möter Dagen dem för ett samtal om syndakatalog, tvivel och en vänskap som består.