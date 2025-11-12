Livsstil
”Bjud in barnen i privatekonomin och förklara vad familjen lägger pengar på”
Allt fler unga är skuldsatta och spenderar pengar över sina tillgångar • Paulina Gunnardo från podden Pengapeppen tipsar: Lär barnen när de är små. Lek affär, prata klartext om familjens utgifter och ge möjlighet att tjäna egna extrapengar.
Att unga har börjat få shopping som ett intresse, det är farligt tror jag. Då är det viktigt att vi är vuxna och börjar prata om pengar i det lilla, säger föreläsaren Paulina Gunnardo.
Curated Lifestyle
Att prata om pengar och den egna ekonomin kan vara lika känsligt som att prata om sex med sin partner – men båda ämnena är viktiga. Paulina Gunnardo från Pengapeppen gästade podden Dagens föräldrar, och gav råg i ryggen till alla som vill ta snacket.