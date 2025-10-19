Livsstil

”När man blir hotad spelar det en väldig roll att stå stabilt i sin tro”

Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg om gudstron och varför han valde att döpas som 34-åring.

Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, berättar för Dagen och podden Dagens människa om sin gudstro och om varför han lät döpa sig som vuxen.
Daniel Wistrand
I trettioårsåldern valde Anders Lindberg att låta döpa sig. I podden Dagens människa resonerar Aftonbladets politiske chefredaktör om hatet och hoten, bråken med Posk och om övertygelsen att Jesus lever.

