Livsstil
”Om vi uppfattar att Gud säger något till oss så vill vi gå på det”
Josefina och Lukas Gniste om att bli familjehem och ta emot ett nyfött barn
Josefina och Lukas Gniste, pastorspar i pingstkyrkan i Katrineholm.
Daniel Wistrand
Vad betyder det att söka sin stads bästa? För Josefina och Lukas Gniste blev orden från profeten Jeremia en uppmaning att för andra gången bli familjehem. För Dagen berättar pastorsparet om beslutet, sin gemensamma kallelse, samt om Josefinas nya ep med sånger som vill förmedla frid och tröst i en utmanande tid.