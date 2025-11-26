Livsstil

I Bibeln drog man lott för att utröna Guds vilja i beslut - borde vi göra så?

Britta Bolmenäs:  Tidigt i kyrkans historia växte två olika sätt att tänka kring lotten som ett sätt att finna Guds vilja.

”Jag har aldrig varit med om det här sättet att lösa valsituationer i min kyrka, men är det så vi borde göra?”, skriver veckans frågeställare till Dagens församlingsexpert.
Publicerad

Hej, jag blev förvånad när jag läste i Bibeln hur lärjungarna drog lott om vem som skulle ta Judas plats bland de tolv lärjungarna. Jag har aldrig varit med om det sättet att lösa valsituationer i min kyrka. Gör andra kristna så? Är det så vi borde göra? /Undrande

