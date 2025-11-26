Livsstil
I Bibeln drog man lott för att utröna Guds vilja i beslut - borde vi göra så?
Britta Bolmenäs: Tidigt i kyrkans historia växte två olika sätt att tänka kring lotten som ett sätt att finna Guds vilja.
”Jag har aldrig varit med om det här sättet att lösa valsituationer i min kyrka, men är det så vi borde göra?”, skriver veckans frågeställare till Dagens församlingsexpert.
Hej, jag blev förvånad när jag läste i Bibeln hur lärjungarna drog
lott om vem som skulle ta Judas plats bland de tolv lärjungarna. Jag har aldrig varit med om det
sättet att lösa valsituationer i min kyrka. Gör andra kristna så? Är det så vi borde
göra? /Undrande