Ensamma män och änklingar har funnit gemenskap i Kalmar domkyrka
Änklingar och äldre herrar i Kalmar har en unik mötesplats som skämtsamt kallar sig för "de lomhörde".
Föreningen ”De lomhörde” möts i Kalmar domkyrka en gång i månaden, för att fira lunchmässa, äta ärtsoppa och lyssna på föredrag. Heinrich Peitz, 83, Staffan Hultqvist, 79 och Jan Heimfors, 78, är tre av de som gärna kommer till träffarna.
Josefin Lilja
En betydelsefull gemenskap för äldre herrar, dessutom med en alldeles egen kyrkbänk. Så kan man beskriva ”De lomhörde” – ett sällskap som startades av en präst, och vars samlingar inleds med lunchmässa.