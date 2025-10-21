Livsstil

Ensamma män och änklingar har funnit gemenskap i Kalmar domkyrka

Änklingar och äldre herrar i Kalmar har en unik mötesplats som skämtsamt kallar sig för "de lomhörde".

Föreningen ”De lomhörde” möts i Kalmar domkyrka en gång i månaden, för att fira lunchmässa, äta ärtsoppa och lyssna på föredrag. Heinrich Peitz, 83, Staffan Hultqvist, 79 och Jan Heimfors, 78, är tre av de som gärna kommer till träffarna.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

En betydelsefull gemenskap för äldre herrar, dessutom med en alldeles egen kyrkbänk. Så kan man beskriva ”De lomhörde” – ett sällskap som startades av en präst, och vars samlingar inleds med lunchmässa.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kalmar åldrande sorg manlighet livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning