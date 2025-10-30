Livsstil

”Min sorg gick inte att begränsa till en helg om året”

Helena Swärd Granath om den första allhelgonahelgen efter maken Anders bortgång – nu har hon skrivit en bok utifrån det hon varit med om

Helena Swärd Granath förlorade sin make, brandmannen Anders, för snart tio år sedan. Under hösten kommer hennes bok om sorgen ”Och snön faller utan dig” (Sjöbergs förlag).
Sofia Thörewik frilansjournalist
Publicerad

För snart tio år sen förlorade Helena sin man i en tragisk olycka. Nu släpper hon en bok om sorgen – men också om hoppet som bar henne igenom den.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

litteratur döden bok allhelgonahelgen livet efter döden livsstil sorg

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning