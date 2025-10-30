Livsstil
”Min sorg gick inte att begränsa till en helg om året”
Helena Swärd Granath om den första allhelgonahelgen efter maken Anders bortgång – nu har hon skrivit en bok utifrån det hon varit med om
Helena Swärd Granath förlorade sin make, brandmannen Anders, för snart tio år sedan. Under hösten kommer hennes bok om sorgen ”Och snön faller utan dig” (Sjöbergs förlag).
Göran Eckerfors / Sjöbergs förlag
För snart tio år sen förlorade Helena sin man i en tragisk olycka. Nu släpper
hon en bok om sorgen – men också om hoppet som bar henne igenom den.