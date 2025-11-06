Livsstil
”Vi vill inte ta någon ära, bara göra vårt bästa – Gud får göra resten”
De tre unga vännerna bakom Jesus Conference är nominerade till utmärkelsen Årets ledare 2025
Jesus Conference arrangerades i Conventum Arena i Örebro. Nu nomineras arrangörerna till Årets ledare 2025.
Johannes Ottestig
Kompis-trion Andreas Andersson, Daniel Norrby och Philip Falk är nominerade
till Årets ledare 2025. Detta för sitt engagemang i Jesus Conference i Örebro. En satsning som lockade över 3 000 unga vuxna.