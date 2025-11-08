Livsstil | Krönika
”När Jesus förvandlar ett hjärta, då är allt möjligt. Det var därför han gick hem till Sackaios”, skriver Sebastian Stakset.
Sebastian Stakset:
När en människa får tag på Jesus kan den värsta bli den bästa
”Tänk vilken välsignelse om fler av de människor vi dömer skulle få ett livsförvandlande gudsmöte”
Det måste ha varit provocerande för fariséerna att se Jesus äta middag med syndare och bedragare. Fariséerna hade varit landets moralpoliser. De patrullerade runt och synade och dömde hur människor levde.