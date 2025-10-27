Livsstil
Hittade församlingsvännen, bara timmar från döden
Mikael och Anda Svantesson är nominerade till Årets Medmänniska.
Mikael och Anda Svantesson, Lindveden. De hittade Ingemar Fast som fastnade i sin skogsmaskin.
Privat, Josefin Lilja
När Ingemar Fast hittades medvetslös i sin maskinhall var han bara timmar från döden. Mikael och Anda Svantesson, som tillhör samma församling som Ingemar, hade börjat ana oråd och åkt ut till hans ensliga gård. Det räddade hans liv, och påverkade hela församlingen.