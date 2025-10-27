Livsstil

Hittade församlingsvännen, bara timmar från döden

Mikael och Anda Svantesson är nominerade till Årets Medmänniska.

Mikael och Anda Svantesson, Lindveden. De hittade Ingemar Fast som fastnade i sin skogsmaskin.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

När Ingemar Fast hittades medvetslös i sin maskinhall var han bara timmar från döden. Mikael och Anda Svantesson, som tillhör samma församling som Ingemar, hade börjat ana oråd och åkt ut till hans ensliga gård. Det räddade hans liv, och påverkade hela församlingen.

