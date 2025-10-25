Livsstil | Krönika

"Pappa, ibland när du blir arg så svär du. Gör inte det", sa Sebastian Staksets dotter till honom efter att hon läst Bibeln. Det gav honom en insikt kring barnens naturliga gudsrelation.

Sebastian Stakset:
Min dotter tillrättavisade mina svordomar utifrån Bibeln 

"Det är barnen som kommer att driva väckelsen framåt och det är barnen som kommer att förvandla det här landet, det är jag helt säker på"

Publicerad

"Till en dom har jag kommit hit i världen. För att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda."

