Livsstil
Hannah Graaf: Äntligen har jag hittat en man som jag kan dela tron med
”Att få bli älskad och älska på detta sätt är en utomjordisk känsla”, säger tv-profilen
Hannah Graaf skilde sig för sju år sedan. Nu har hon hittat kärleken igen.
Claudio Bresciani/TT
Tv-profilen och influencern Hannah Graaf växte upp i församlingen Arken i Kungsängen, där hennes mamma Linda Bergling är pastor och föreståndare. På senare år har Hannah själv blivit allt mer engagerad i kyrkan – och för första gången funnit kärleken i en kristen man.