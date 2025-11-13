Livsstil

Hannah Graaf: Äntligen har jag hittat en man som jag kan dela tron med

”Att få bli älskad och älska på detta sätt är en utomjordisk känsla”, säger tv-profilen

Hannah Graaf skilde sig för sju år sedan. Nu har hon hittat kärleken igen.
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Tv-profilen och influencern Hannah Graaf växte upp i församlingen Arken i Kungsängen, där hennes mamma Linda Bergling är pastor och föreståndare. På senare år har Hannah själv blivit allt mer engagerad i kyrkan – och för första gången funnit kärleken i en kristen man. 

