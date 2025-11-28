Den är Black Friday-tider, men erbjudandet från Jesus under adventstiden är det bästa erbjudande vi någonsin kan få, skriver Anton Ahlmark. Card Mapr

Jesu entré i Jerusalem, markerar starten på ett nytt kyrkoår. Men varför inleder just den här texten kyrkoåret? Varför börjar man inte med något lite mer logiskt, som Jesu födelse? Eller med den kristna trons stora klimax när Jesus dör och uppstår under påsken?