Linda Åkerman: Gud sa till mig att ge hemlösa tak över huvudet

Linda Åkerman engagerar sig för hemlösa och utsatta genom projektet Vinternatt i Västervik. Felicia Lundberg

För tre år sedan startade Linda Åkerman akutboendet Vinternatt, en räddningsaktion för Västerviks hemlösa.

– Jag älskar att vara med de här människorna, att göra det som jag tror att Jesus hade gjort, säger Linda Åkerman om engagemanget som hon i dag ser som sitt kall i livet.