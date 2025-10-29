Livsstil
Linda Åkerman: Gud sa till mig att ge hemlösa tak över huvudet
Nu är hon nominerad till Årets medmänniska 2025
Linda Åkerman engagerar sig för hemlösa och utsatta genom projektet Vinternatt i Västervik.
Felicia Lundberg
För tre år sedan startade Linda
Åkerman akutboendet Vinternatt, en räddningsaktion för Västerviks hemlösa.
– Jag älskar att vara med
de här människorna, att göra det som jag tror att Jesus hade gjort, säger Linda
Åkerman om engagemanget som hon i dag ser som sitt kall i livet.