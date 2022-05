Patriark Kirill i Ryssland med på EU:s nya sanktionslista

Den Putin-trogne ryske patriarken pekas ut - och får också hård kritik från påven

På onsdagskvällen kom ytterligare ett sanktionspaket från EU riktat mot Ryssland. Bland de personer som nu hamnar på sanktionslistan finns rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare Kirill. Även påve Franciskus kritiserade i veckan Kirill i skarpa ordalag, och varnar honom för att vara “Putins altarpojke”.

Enligt nyhetsbyrån AFP ingår patriark Kirill bland de 58 personer som nu sätts upp på sanktionslistan. Kirill har upprepade gånger offentligt prisat kriget och president Vladimir Putins agerande. I det nya sanktionspaketet finns också bland annat sanktioner mot ryska storbanken Sberbank, som kopplas bort från det internationella transaktionssystemet Swift, samt förbud för flera ryska statliga tv-bolag att sända i EU.

Försvarade Rysslands krig

Även påve Franciskus tar avstånd från den ryske patriarkens agerande. Påve Franciskus intervjuades i tisdags i italienska Corriere della Sera. I intervjun skräder påven inte orden när det gäller den ryske patriark Kirill, som troget stått vid Putins sida sedan kriget bröt ut. Påven hade ett digitalt möte med Kirill redan i mars, och han berättade att Kirill använde de första tjugo minuterna av deras möte till att förklara och rättfärdiga Rysslands inställning.

“Jag lyssnade på honom och sa att jag inte förstod någonting av detta. Patriarken kan inte förvandla sig till Putins altarpojke”, sa påven.

Men han pekar samtidigt på amerikansk aggression som en av orsakerna bakom kriget. NATO står och “skäller vid ryska gränsen”, menar Franciskus.

Vill möta Putin

Franciskus berättade också att han bett om ett möte med Putin i Moskva. Det gjorde han redan under de första veckorna efter det ryska anfallet mot Ukraina. När kriget inleddes uttryckte Franciskus sin oro över konflikten i en kontakt med ryska ambassaden i Vatikanen. Han sände också sin toppdiplomat för att be Ryssland om ett möte med Putin för att försöka medla fred. Just nu är det inte, säger påven, aktuellt med en resa till Kiev för att möta ukrainske presidenten Zelenskyj. I stället är ett möte med Putin just nu längst upp på prioriteringslistan.

Vatikanen har inte fått något svar från Putin, men påpekar att man “insisterar” på mötet och inväntar svar.

Påve Franciskus i tidigare möte med ryska presidenten Vladimir Putin. (Gregorio Borgia/AP)

Jämför med Rwanda

Franciskus betonade att det viktigaste nu är att få stopp på kriget. Påven uttryckte att situationen i Ukraina liknar den i Rwanda vid tiden för folkmordet där, 1994. Han använder inte specifikt ordet folkmord, men Vatikanen har tidigare erkänt att det som skedde i Rwanda var just ett folkmord.

Ett fysiskt möte mellan påven och patriark Kirill planerades tidigare till i juni i Jerusalem, men detta möte ställdes nyligen in av Vatikanen med motiveringen att ett sådant möte i nuläget skulle orsaka förvirring.

“Tar slut 9 maj”

I april träffade påven den ungerske premiärministern Viktor Orban i Budapest. Under detta möte sa Orban till Franciskus att Putins plan är att anfallet mot Ukraina ska avslutas den 9 maj.

“Jag hoppas att detta stämmer, i så fall kan vi förstå de senaste dagarnas upptrappning”, säger påven, som säger att han är “pessimistisk” men att man nu måste göra allt för att stoppa kriget så snart det bara går.

