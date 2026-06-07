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60 000 samlades för att lovsjunga

Stor konferens utanför Amsterdam: Lovsången fortsatte långt efter att gudstjänsterna var slut

Tusentals människor samlades i staden Biddinghuizen, en timme utanför Amsterdam för den årliga pingstkonferensen. Bilden är från ett annat tillfälle.
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
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60 000 människor – alltså motsvarande alla invånare i Falun – samlades nyligen i staden Biddinghuizen, en timme utanför Amsterdam för den årliga pingstkonferensen. Det rapporterar Vision Christian Media.

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