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Allt fler söker samtalshjälp hos Nyhemsveckans själavårdare
Relationsproblematik, psykisk ohälsa och nätporr återkommande ämnen
En liten del av de sammanlagt 42 själavårdarna som arbetar med samtalsjouren på Nyhemsveckan 2026. Från vänster: Henrik Mjörnell, Johanna Blanksvärd, Sture Kuhlin, Kicki Vågström och Chatrine Carlson.
Urban Thoms
Trycket på själavård har ökat på Nyhemsveckan. Allt fler söker hjälp i samtal och i år märks tydligt att fler ungdomar kommer och vill lätta sitt hjärta.