Nyheter

Allt fler söker samtalshjälp hos Nyhemsveckans själavårdare

Relationsproblematik, psykisk ohälsa och nätporr återkommande ämnen

En liten del av de sammanlagt 42 själavårdarna som arbetar med samtalsjouren på Nyhemsveckan 2026. Från vänster: Henrik Mjörnell, Johanna Blanksvärd, Sture Kuhlin, Kicki Vågström och Chatrine Carlson.
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Trycket på själavård har ökat på Nyhemsveckan. Allt fler söker hjälp i samtal och i år märks tydligt att fler ungdomar kommer och vill lätta sitt hjärta.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

pingst ffs nyhemsveckan nyheter själavård

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning