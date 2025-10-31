Oppositionen i Tanzania: Omkring 700 döda

Tanzanier demonstrerar i staden Arusha i onsdags, då Tanzania höll parlaments- och presidentval. AP

Uppgifterna kommer från oppositionspartiet Chadema som också meddelar att protester pågår i storstaden Dar-es-Salaam.

– I nuläget är antalet döda i Dar (es Salaam) cirka 350 och i Mwanza över 200. Om man lägger till antalet från andra platser ligger det totala antalet på omkring 700, säger Chademas talesperson John Kitoka.

En säkerhetskälla säger sig ha hört ett liknande antal, enligt AFP.

Men enligt landets utrikesminister, Mahmoud Thabit Kombo, har inget övervåld använts. I en intervju med al-Jazira säger Kombo att det inte finns några siffror över antalet döda.

Seif Magango, talesperson för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, manar dock Tanzanias säkerhetsstyrkor att avstå från ”oproportionerligt våld inklusive dödliga vapen” mot demonstranter och att agera för att minska spänningarna.

Onsdagens president- och parlamentsval i Tanzania spårade ur i kaos och våldsamheter, som nu har pågått i tre dagar. Folkskarorna rasar mot det faktum att president Samia Suluhu Hassans främsta utmanare antingen fängslats eller förbjudits att delta, liksom mot ökad repression mot regeringskritiker i allmänhet.

– Vårt budskap till regeringen är: Sluta döda våra demonstranter. Stoppa polisbrutaliteten. Respektera folkets vilja, nämligen ett rättvist valsystem, säger John Kitoka.

Internet och mycket övrig kommunikation har släckts ner och det är svårt att följa vad som försiggår.

Svenska UD avråder från icke nödvändiga resor till Tanzania med anledning av säkerhetsläget.