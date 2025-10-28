Nyheter

Hundratals självmordsförsök bland Israels soldater

Närmare 300 israeliska soldater försökte begå självmord mellan januari 2024 och juli 2025, visar en knessetrapport. För varje soldat som tog sitt liv försökte många fler gå samma väg.

En israelisk soldat på en stridsvagn vid gränsen till Gazaremsan tidigare i oktober. Personen på bilden har inget med texten att göra.
Totalt försökte 279 soldater begå självmord under den undersökta perioden, rapporterar The Times of Israel.

