Nyheter
Politiker reagerar mot Trafikverket: Rör inte 1300-talskyrkan
Trafikverket utesluter inte att Klosterkyrkan i Lund påverkas av nya tågspår • Nu markerar kommunens toppolitiker mot myndigheten
”Ambitionen är att inte påverka den”, säger Trafikverkets projektledare om Klosterkyrkan i Lund till Sydsvenskan.
Wikimedia Commons
Lunds två järnvägsspår ska bli fyra. Trafikverket utesluter inte att de nya spåren kan komma att påverka den medeltida Klosterkyrkan. Men kommunens
toppolitiker sätter ned foten: 1300-talskyrkan får inte röras.