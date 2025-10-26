Nyheter

Politiker reagerar mot Trafikverket: Rör inte 1300-talskyrkan

Trafikverket utesluter inte att Klosterkyrkan i Lund påverkas av nya tågspår • Nu markerar kommunens toppolitiker mot myndigheten

”Ambitionen är att inte påverka den”, säger Trafikverkets projektledare om Klosterkyrkan i Lund till Sydsvenskan.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Lunds två järnvägsspår ska bli fyra. Trafikverket utesluter inte att de nya spåren kan komma att påverka den medeltida Klosterkyrkan. Men kommunens toppolitiker sätter ned foten: 1300-talskyrkan får inte röras.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

lund infrastruktur reformationen nyheter transport

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning